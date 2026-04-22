サッカーＪ１・鹿島アントラーズを運営する鹿島アントラーズ・エフ・シー（茨城県鹿嶋市）は２２日、鹿嶋市内にあるクラブハウスを、同市に隣接する同県潮来市へ移転する検討を始めると発表した。

潮来市はクラブのホームタウンの一つ。選手の練習場を含めた移転を予定しており、潮来市から歓迎の声が上がる一方、鹿嶋市からは反発の声が上がっている。

現在のクラブハウスは１９９３年に完成。運営スタッフの仕事場、グッズ売り場のほか、練習場も併設され、多くのサポーターでにぎわう。ただ、老朽化が進んでおり、練習場の拡張スペースも不足。クラブ側は潮来市から移転の提案を受けていた。

潮来市は、東関東道潮来インターチェンジ（ＩＣ）周辺での整備を想定。施設規模や事業費などをクラブ側と協議し、２０３１年度の完成を目指す。原浩道市長は「この上なく喜ばしい。首都圏からのサポーターのアクセスが格段に上がり、にぎわい創出が期待できる」と歓迎した。

一方、鹿嶋市の田口伸一市長は「クラブ創設以来、地域を挙げて支えてきた関係があり、強い憤りを覚える。撤回を求める」とコメント。クラブ側は「鹿嶋市と継続的に対話してきた。見解を真摯（しんし）に受け止め、今後も誠意をもって対話を重ねていく」とした。