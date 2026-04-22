落語家の七代目三遊亭円楽さん（48）と、芥川賞作家の中村文則さん（48）が22日、落語会『文学×落語 三遊亭円楽×中村文則 〜円楽、中村文則 執筆 新作落語 相勤申上候。〜』を開催することを発表しました。

2005年に『土の中の子供』で芥川賞を受賞した中村さんが執筆した新作落語『座れない』を、七代目円楽さんが6月に東京・紀伊國屋ホールで口演します。

異色のタッグが実現した経緯について円楽さんは、10年前に「中村さんの小説に感動いたしましたというお手紙を出させていただきました」とファンだったことを話し、「新刊と併せてお返事をいただいて以来のお付き合い」と明かしました。中村さんは「七代目円楽さんに襲名なさった記念ということで、そのお祝いとして書きますというふうな感じで書かせていただきました」と話しました。

円楽さんは「すごくずうずうしいんですけども、“中村さん新作とか書いてみる気はありません？”」とお願いしたことを明かすと、中村さんは自ら「大変忙しい中、なんと無料で。中村さんいいね、無料でやっちゃうから」と語り、会場を笑わせました。

■「小説とはまた少し違うリズム」 新作落語の執筆について

新作落語を初めて執筆した中村さんは、「日本の文学はそもそも、語りでもともとは生まれているので。日本語の文章はリズムなんですよ。非常に重要でして僕もそれはすごく意識してリズムを作りながら小説を書いているんですけど、語られること前提として書いたことは初めてですから」と話し、「語られることを前提にやるので、リズムもまた、小説とはまた少し違うリズムも使って、楽しかった」と執筆した感想を話しました。

また、紀伊國屋ホールで開催することについて円楽さんは、「小説家の中村文則が作ったものをやらせてもらうのは、やっぱり本の聖地というか新宿の紀伊國屋ホール。老舗のね、ここでやりたい」と思いを込めていました。