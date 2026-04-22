【4月22日のB1結果】琉球CS進出決定、長崎が地区V王手…東地区は上位6クラブ勝ち動きなし

4月22日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第34節が行われ、琉球ゴールデンキングスが「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」への出場を確定した。これでCS出場決定は5クラブ目。残る出場切符は3枚となった。

西地区4位につけている琉球ゴールデンキングスは、敵地で川崎ブレイブサンダースと対戦。エースのヴィック・ローを欠く布陣だったが、ジャック・クーリーが22得点13リバウンドでダブルダブルを達成する活躍を見せ、80－71で勝利した。琉球はBリーグ初年度から9大会連続9度目のCS出場。今シーズンも“CS皆勤賞”の称号を守った。

また、西地区では首位を走る長崎ヴェルカが106－74で島根スサノオマジックに快勝した一方で、2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズが66－71で佐賀バルーナーズに敗戦。両チームのゲーム差は3に開き、長崎の優勝マジックは「1」となった。長崎はクラブ創設5年目にして、初のB1地区優勝に王手。次節はファイティングイーグルス名古屋とのアウェー2連戦に臨む。

首位攻防に動きがあった裏では、西地区3位・シーホース三河が5連勝を飾った。敵地で大阪エヴェッサと対戦し、最大20点リードを奪いながら猛追を受け、試合時間残り5秒で同点とされるも、ダバンテ・ガードナーがプットバックをねじ込み決勝ブザービーター。土壇場で“オフェンシブモンスター”がチームを勝利に導いた。

この結果、西地区はCS進出を決めている名古屋D、三河、琉球の3クラブが、2ゲーム差にひしめく大混戦に。東地区は上位6クラブが揃って勝利し目立った動きがなかったが、ここへきて西地区のシード順争いも熱を帯びてきた。

22日に行われた試合結果の一覧は以下の通り。

◆▼4月22日に開催されたB1第34節の試合結果

仙台89ERS 102－78 越谷アルファーズ



秋田ノーザンハピネッツ 76－108 レバンガ北海道



群馬クレインサンダーズ 84－66 京都ハンナリーズ



アルティーリ千葉 66－79 茨城ロボッツ



千葉ジェッツ 101－77 横浜ビー・コルセアーズ



アルバルク東京 92－71 ファイティングイーグルス名古屋



サンロッカーズ渋谷 68－86 宇都宮ブレックス



川崎ブレイブサンダース 71－80 琉球ゴールデンキングス



三遠ネオフェニックス 94－86 富山グラウジーズ



滋賀レイクス 69－81 広島ドラゴンフライズ



大阪エヴェッサ 82－84 シーホース三河



佐賀バルーナーズ 71－66 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



長崎ヴェルカ 106－74 島根スサノオマジック





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