あいみょん 10周年を記念したNHK特番『LIVE RETROSPECTIVE』放送決定！TV初披露の楽曲も

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あいみょんの特別番組『NHK ONE LIVE AIMYON 10th Anniversary：LIVE RETROSPECTIVE』が4月30日22時からNHK総合で放送される。

■NHKに残る貴重映像も紹介

『NHK ONE LIVE』は、時代を刻んできたアーティストの“いま”を凝縮する特別な番組。唯一無二の表現者にフォーカスし、この夜だけのパフォーマンスを届ける。そんなプレミアムな音楽体験の記念すべき幕開けをあいみょんが飾る。

2016年にメジャーデビューしたあいみょん。これまでに発表した楽曲で18曲がストリーミング再生数1億を突破するなど、女性ソロアーティストとして様々な金字塔を打ち立てている。『NHK紅白歌合戦』にも2018年の初出場以来、これまで7回出場している。

そんな彼女が今年2026年11月にメジャーデビュー10周年を迎える。今回の特番は、これまで数々のヒット曲、琴線に触れる歌を生み出してきた彼女の10年の歴史を感じさせる内容となっている。

先日、あいみょんの10年を網羅するような特別なセットリストのライブをNHK 101stで実施。11曲のセットリストのなかにはTV初披露の楽曲も含まれていた。

今回の総合版ではそのなかから8曲オンエア。さらに、この10年をデビュー当時や日本武道館、阪神甲子園球場での貴重なライブ映像、そして『紅白歌合戦』、『18祭』、TV初生歌唱となった『シブヤノオト』の映像などNHKに残る映像とともに、あいみょん自身がこの10年を振り返る。

■総合版 セットリスト

01. 黄昏にバカ話をしたあの日を思い出す時を（2020）

02. ビーナスベルト（2025）

03. 君はロックを聴かない（2017）

04. 裸の心（2020）

05. 鯉（2019）

06. 愛を伝えたいだとか（2017）

07. 貴方解剖純愛歌～死ね～（2015）

08. 憧れてきたんだ（弾き語り）（2017）

■番組情報

NHK総合『NHK ONE LIVE AIMYON 10th Anniversary：LIVE RETROSPECTIVE』

04/30（木）22:00～22:45

■関連リンク

あいみょん OFFICIAL SITE

https://www.aimyong.net/