前が詰まったその一瞬を勝機に変える──。ホンダの新型マシン「PRELUDE-GT」がGT500とGT300が混走するスーパーGTならではの走りでオーバーテイクに成功した。

【映像】GT300を壁にして一瞬で抜き去る神業

17日放送の『笑って学べる!!超GTぱーてぃー』は、スーパーGTの2026シーズン開幕戦の模様を特集。なかでも注目を集めたのは、レースは11周目の場面。Team HRC ARTA MUGEN（#8 PRELUDE-GT）の大津弘樹は、Modulo Nakajima Racing（#64 PRELUDE-GT）を抜き去ると、そのままNISMO（#23 MOTUL Niterra Z）を射程に捉える。

しかし、23号車の前にはGT300車両がポジショニング。GT500車両に進路を譲らなければならないGT300車両は、コーナーのアウト側へ寄った。これにより大津の前が開き、一方で23号車は前を塞がれる形に。大津はその瞬間を逃さず、一気に前へ出て見事オーバーテイクに成功した。

この場面を辻歩アナウンサーが「アウト側のGT300のマシンを壁にして、スーパーGTならではのオーバーテイクを決めます」と紹介。解説の脇阪寿一氏は「あのGT300車両が右に行かずに左に行っていたら、高星選手（#23）の方が前に行った」と解説した。スタジオのぱーてぃーちゃんからも思わず「マジすげえ」「おもろい！」と声があがった。

異なるクラスが混走するスーパーGTだからこそ生まれる一瞬の駆け引き。GT300ならではの動きを読み切った大津の判断が光った場面だった。（ABEMA『笑って学べる!超GTぱーてぃ』／(C)GTアソシエイション）