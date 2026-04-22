地元メディアの司会者も「食べないで」と注意喚起

メジャーリーグの球場で販売されている奇抜なグルメが大きな話題となっている。トロントに本拠地を置くブルージェイズが、今シーズンも青いマヨネーズと綿菓子をトッピングした特製のフライドポテトを販売した。あまりにも癖が強すぎる異次元の組み合わせの球場飯に対し、SNS上では「吐き気がする」などと批判的な声が次々と殺到する事態となっている。

議論の的となっている球場飯は、ポテトの上に鮮やかな青色をしたソースとピンク色の綿菓子が乗せられた「綿菓子フライ」だ。価格は12.49カナダドル（約1500円）に設定されている。世界中のスポーツ会場で提供される最高と最低の食べ物を紹介するサイト「スポーツ・スクラン」が20日（日本時間21日）、公式X（旧ツイッター）に詳細を投稿して広く知れ渡った。

この奇妙な一品は昨シーズンから登場しており、今季も継続して販売されている。青いマヨネーズソースはガーリック風味に味付けされており、その上に甘い綿菓子が乗るという味の想像が全くつかない組み合わせだ。ブルージェイズのポッドキャスト番組で司会を務めるリズ・マグワイアさんも自身のSNSで言及。「食べないで」と異例の注意喚起を行っていた。

強烈なビジュアルと異色の組み合わせに、現地のファンからは悲鳴に近い声が次々と上がった。SNS上には「吐き気がする」「キモい」「カナダに行かない理由がこれ」「意味不明なトッピング」「ゴミみたいなのを考えたのは誰だ?」「ライナーを顔面に受ける方がマシだ」「（カナダ名物の）プーティンだけにしておけば良いと思う」「ガーリックと綿菓子？ イカれてるな」「ガラスを食べる方がマシだね」といった厳しい意見が並んだ。（Full-Count編集部）