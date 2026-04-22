「とにかく軽くてサラッと穿ける！」【グローバルワーク】春夏の1軍♡「優秀ワイドパンツ」

気温が上昇するこれからの時季は、軽やかでサラッと快適に穿けるボトムスがあると、一軍として活躍してくれそう。ゆるっとラフに穿けて大人コーデにも取り入れやすいワイドパンツを、今回は【グローバルワーク】からピックアップしました。夏まで使いやすい素材なので、ぜひワードローブに迎えて。

大人カジュアルの味方になるワイドパンツ

【グローバルワーク】「フレンチリネンワイドパンツ」\5,990（税込）

レッグラインを拾いにくいワイドパンツ。季節感のあるリネン混素材に吸水速乾機能が付いているため、汗ばむ日も快適に穿けそうです。ウエストはゴム入りで着脱もスムーズ。ナチュラルな風合いを活かしたカジュアルコーデや、きれいめのシャツやブラウスで大人顔に引き寄せるのも◎

コンパクトなトップス合わせでメリハリあるコーデに

「とにかく軽くてサラッと涼しく着て頂けます」とスタッフのHARU＊さんも太鼓判を押すワイドパンツ。きれいめに穿きたいときは、コンパクトなトップスでメリハリをつけてみて。シックな黒のカーディガンなら、コーデを引き締めながら品の良さを引き出してくれそう。視線が縦に流れるストライプ柄のパンツなら、自然とスタイルアップも期待できます。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M