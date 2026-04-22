２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが、２２日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。悪徳商法にダマされた過去を明かした。

この日は「詐欺＆悪徳商法にダマされやすい女＆疑り深い女」特集。高橋さんは「インスタで痛い目にあったことあります」と話し出すと、「バッジあるじゃないですか、（青い）認証バッジ、公式バッジ。あれが欲しくて。ある日、メッセージに『あなたに公式バッジを付与します』とメッセージが届いてうれしくなって、パスポートと免許証をすぐに写真を撮って送っちゃったんです」と、身分証明書の写真を送信してしまった過去を明かした。

心配したＭＣの上田晋也が「悪用されたりとかしない？」と被害がないか確認すると、高橋さんは「まだ大丈夫か分からないんですけど」と即答し、スタジオを爆笑させていた。

「渋幕の奇跡」とも言われる関東屈指の名門校・渋谷教育学園幕張高から慶大総合政策学部に進学した高橋さん。７か国語がペラペラなことでも話題になった。