北山宏光、新レーベル「RED ON」第1弾シングル「ULTRA」リリース 子どもたち約100人が彩るMV公開
北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、新設レーベル「RED ON」から第1弾作品となるシングル「ULTRA」をリリースした。
【動画】Hiromitsu Kitayama「ULTRA」ミュージックビデオ
「ULTRA」は、初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）、初回生産限定盤A（CD＋DVD）、初回生産限定盤B（CD＋Booklet）、通常盤（CD Only）の4形態でリリース。初回生産限定盤Aには表題曲「ULTRA」のミュージックビデオとメイキング映像、初回生産限定盤Bは「“ULTRA”Documentary Booklet」が付属する。通常盤には「ULTRA」やインストゥルメンタルを含む全6曲を収録する。
収録曲は、表題曲「ULTRA」のほか、全形態の2曲目に新曲「タイムトラベラ」、さらに通常盤の3曲目に新曲「11:11」が収録されている。それぞれ異なる雰囲気を持つ楽曲が揃い、聴き応えのある渾身のシングルに仕上がっている。
さらに、表題曲の「ULTRA」のミュージックビデオを公式YouTubeチャンネルにて公開した。「ULTRA」は、北山が作詞を務め、大切な人への真っすぐな想いをつづった心温まるラブソング。作品全体を通して描かれる愛や未来の象徴としてミュージックビデオやジャケットには子どもが起用されており、ミュージックビデオでは総勢約100人の子どもたちが絵を描いたり、楽器を奏でたりする中で北山が歌唱をし、全員でダンスをするシーンも印象的に描かれている。
子どもたちの純粋無垢な姿や、青春、そして青空がテーマになっており、観る人の心を明るくし、思わず笑顔になって何度でも観返したくなるような映像に仕上がっている。北山は「新しくスタートするにあたってみなさまにどう届けたら喜んでもらえるのか考えて大切に作ったので、ぜひともたくさん聴いていただけたらうれしいです」とコメントしている。
「ULTRA」のリリースを記念して、タワーレコード、HMV、ローソンでのコラボキャンペーンをはじめ、LINE MUSICやRakuten Musicでの再生キャンペーン、ダウンロードキャンペーンも実施中だ。
【動画】Hiromitsu Kitayama「ULTRA」ミュージックビデオ
「ULTRA」は、初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）、初回生産限定盤A（CD＋DVD）、初回生産限定盤B（CD＋Booklet）、通常盤（CD Only）の4形態でリリース。初回生産限定盤Aには表題曲「ULTRA」のミュージックビデオとメイキング映像、初回生産限定盤Bは「“ULTRA”Documentary Booklet」が付属する。通常盤には「ULTRA」やインストゥルメンタルを含む全6曲を収録する。
さらに、表題曲の「ULTRA」のミュージックビデオを公式YouTubeチャンネルにて公開した。「ULTRA」は、北山が作詞を務め、大切な人への真っすぐな想いをつづった心温まるラブソング。作品全体を通して描かれる愛や未来の象徴としてミュージックビデオやジャケットには子どもが起用されており、ミュージックビデオでは総勢約100人の子どもたちが絵を描いたり、楽器を奏でたりする中で北山が歌唱をし、全員でダンスをするシーンも印象的に描かれている。
子どもたちの純粋無垢な姿や、青春、そして青空がテーマになっており、観る人の心を明るくし、思わず笑顔になって何度でも観返したくなるような映像に仕上がっている。北山は「新しくスタートするにあたってみなさまにどう届けたら喜んでもらえるのか考えて大切に作ったので、ぜひともたくさん聴いていただけたらうれしいです」とコメントしている。
「ULTRA」のリリースを記念して、タワーレコード、HMV、ローソンでのコラボキャンペーンをはじめ、LINE MUSICやRakuten Musicでの再生キャンペーン、ダウンロードキャンペーンも実施中だ。