齊藤京子「旬のものをたくさん堪能」ホタルイカと菜の花の手作りペペロンチーノ公開「お店レベル」「器も素敵」の声
【モデルプレス＝2026/04/22】元日向坂46の齊藤京子が4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのペペロンチーノを公開した。
【写真】28歳元日向坂「お店レベル」ホタルイカに菜の花…具沢山ペペロンチーノ公開
齊藤は「ホタルイカと菜の花のペペロンチーノ作ってみました 感動的に美味しかった」とコメントし、たくさんのホタルイカと菜の花が入った、白い器に盛りつけられた手作りのペペロンチーノを公開。「今旬のものをたくさん堪能できて幸」と満足度が高かったことをつづっている。
この投稿に、ファンからは「季節感大事にしてて素敵」「おしゃれなレストランかと」「すごく美味しそう」「盛り付け方もおしゃれ」「お店レベル」「器も素敵」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元日向坂「お店レベル」ホタルイカに菜の花…具沢山ペペロンチーノ公開
◆齊藤京子、手作りペペロンチーノ公開
齊藤は「ホタルイカと菜の花のペペロンチーノ作ってみました 感動的に美味しかった」とコメントし、たくさんのホタルイカと菜の花が入った、白い器に盛りつけられた手作りのペペロンチーノを公開。「今旬のものをたくさん堪能できて幸」と満足度が高かったことをつづっている。
◆齊藤京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「季節感大事にしてて素敵」「おしゃれなレストランかと」「すごく美味しそう」「盛り付け方もおしゃれ」「お店レベル」「器も素敵」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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