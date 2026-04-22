2児の母・麻生久美子が「お母さんって世界がせまいよね」と言われて感じたこと

NHK朝の連続テレビ小説『おむすび』では元ヤンキーで若くして結婚した専業主婦、『MIU404』では警察で女性初の機動隊長のシングルマザーを演じた麻生久美子さん。2026年4月期の水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中にー（以下、月夜行路）』（日本テレビ系水曜夜10時〜）では、大学生の娘と高校生の息子、出版社勤務の夫家族がいる専業主婦・涼子を演じている。

このドラマは、波瑠さんと麻生さんW主演の「文学ロードミステリー」。波瑠さん演じる小説家志望であり、文学オタクのバー経営者・野宮ルナに導かれ、涼子の初恋の相手・カズトを探すために大阪に旅をする。そこで遭遇する事件をルナの視点で解決しながら、涼子が自分の人生を見つめなおしていく。様々な要素が合わさるエンターテインメントだ。

家族のことを最優先にしてきた専業主婦の涼子に対し、大学生の娘の芳香も高校生の息子の篤史も軽んじるような態度を取る。そして涼子の夫で大手出版社の文芸部部長とつとめる沢辻菊雄（田中直樹さん）は、浮気をしている気配。思わずため息をついてしまうような状況は、専業主婦でなくとも、ケアワークをしている多くの人が共感するのではないだろうか。

そこで涼子を演じる麻生さんにインタビュー。第1回前編「麻生久美子「1人目を出産したあと、救急車を呼ぶことになってわかったことがあるんです」」では、二人のお子さんがいる麻生さんが「周りを頼れなかった」というときの話を聞いた。後編では、ドラマのシチュエーションから麻生さんの本音を聞いていく。

お母さんってずっと家にいて世界が狭いじゃん？

「けど、外に目がいくのもわかる。お母さんって、ずっと家にいて世界が狭いじゃん?お父さん退屈なのかも」

これは、涼子の夫・菊雄の浮気を疑う子どもたちが交わした言葉だ。もしこういう言葉を聞いてしまったら、麻生さんはどうするだろう。

麻生：「もし自分の娘にそう言われたら、やっぱりかなりショックだと思います。ちゃんと子育てできているのかなとか、娘は私のことをどう見ているんだろうとか、一度立ち止まって考えると思います。涼子さんも、子どもたちのために一生懸命やってきて、それはきっと伝わっているはずだと思っているはずなんです。私は、愛情はちゃんと伝わるものだと思っています。ただ、実際に伝わっていたとしても、思春期だったり反抗期だったりすると、ああいう言葉が出てしまうこともあるんだろうなと思います。

芳香も、涼子さんに感謝がないわけではないと私は思っています。心の中では感謝していても、ああいうふうに言ってしまうことってあるんでしょうね。私はこの仕事をしていることで、自分のアイデンティティを感じやすい部分がありますけど、涼子さんはそれが見えにくい。娘からすると、“お母さんはお母さんでしかない”ように映ってしまっているのかもしれないと思いました。だからこそ、『自分の好きなことは何か』とか、『自分はどんな人間なのか』ということを、子どもにちゃんと伝えていくのも大事なんだろうなと思いました」

家族からLINE、時々無視されるんです

確かに、子どもから軽んじられることが、「感謝がない」とは言い切れない。たとえばLINEでも親には既読スルーしていたとしても、「お母さんなら返事をしなくて大丈夫」という甘えでもあるかもしれない。返事をしなくても関係性に安心があるから返事をしないままにするわけで、そこで関係性が壊れたり主従関係にあったら、速攻返事をするのではないか。

麻生：「そうですね。今は私も、そういうものなのかなと思っています。うちも家族のグループLINEがあるんですけど、時々、普通に無視されるんです（笑）。でも私は、そこであまり引き下がらないタイプなんですよ。今は都合が悪いから返していないんだな、とわかるときもあるんですけど（笑）」

難しいのは、「ケアワーク」をするときに、相手を喜ばせたいという思いが絡んでいることがあることではないか。介護をするにしてもより気持ちのよい形にしたい、せっかくならおいしいご飯を食べてほしい、せっかくなら……。しかしそれが当然だと思われてしまうと、モヤモヤしてしまう。せめて母の日や誕生日だけでも感謝を伝えてもらえると、ちょっと気がまぎれるのだろう。

麻生：「喜んでもらいたくてやっているのに、それを当たり前みたいに受け取られるのは、やっぱり嫌ですよね。

うちは母の日や誕生日はわりとちゃんとしてくれます。でも、それはうちのマネージャーが何か言ってくれているのかもしれないです（笑）」

ちなみに涼子は誕生日の日に息子と電話しても「今日……お小遣いだよね」と言われてずっこける。そしてその夜ケーキで祝ってくれたルナに「誕生日を祝ってもらうのは何年ぶりだろう」ともらす。自分の親の誕生日、電話くらいはしようかな、なんて思う人も少なくなかったのではないだろうか。

◇ドラマ『月夜行路』第1話では、波瑠さん演じるルナが涼子に「自分の選択を愛せる人生を送ってほしいです」と語るシーンがある。4月29日公開予定のインタビュー第2回では「人生の選択」について深く聞いていく。

麻生久美子（あそう・くみこ）

1978年6月17日生まれ。1995年、映画『BAD GUY BEACH』でデビュー。1999年『カンゾー先生』では、日本アカデミー賞新人賞とともに最優秀助演女優賞をはじめ、多くの賞を受賞。2001年『贅沢な骨』では日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞。以降ドラマ『時効警察』シリーズ（2006、2007、2019）、『MIU404』（2020）『オリバーな犬』シリーズ（2021、2022、2025年は映画化）、『おむすび』（2024〜2025）、映画『回路』（2000）『インスタント沼』『夕凪の街 桜の国』（2007）『モテキ』（2011）『とんび』（2022）『海辺へ行く道』（2025）ほか舞台やCMも多く出演。『月夜行路』が最新のW主演作となる。

『月夜行路 ―答えは名作の中にー』

仕事漬けの夫と反抗期の子どもたちに軽んじられる専業主婦・沢辻涼子。45歳の誕生日の日、偶然出会ったのは小説家志望で文学オタクのバーのママ・野宮ルナ。見事な洞察力を見せるルナと、なぜか涼子の元カレ探しの旅に大阪へ行くことに。そこで殺人事件に遭遇すると、ルナが文学作品から謎を解き明かしていく。笑って泣ける痛快文学ロードミステリー。日本テレビ系 水曜夜10時〜

インタビュー・文／新町真弓（FRaUweb）

【前編】麻生久美子「1人目を出産したあと、救急車を呼ぶことになってわかったことがあるんです」