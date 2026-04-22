２２日、瀋陽桃仙国際空港で、烈士の遺骨を納めたひつぎを運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）

【新華社瀋陽4月22日】抗米援朝戦争（朝鮮戦争）で犠牲になった中国人民志願軍の烈士12人の遺骨と遺物が22日、韓国から中国に帰還した。遺骨の返還は今回で13回目。

２２日、烈士の遺骨を乗せ、遼寧省の瀋陽桃仙国際空港に到着した中国空軍の輸送機「運２０Ｂ（Ｙ−２０Ｂ）」。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）

２２日、烈士の遺骨を乗せ、遼寧省の瀋陽桃仙国際空港に到着した中国空軍の輸送機「運２０Ｂ（Ｙ−２０Ｂ）」。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）

２２日、中国空軍の戦闘機「殲２０（Ｊ−２０）」４機の護衛の下、烈士の遺骨を乗せ、遼寧省の瀋陽桃仙国際空港の上空に到着した空軍輸送機「運２０Ｂ（Ｙ−２０Ｂ）」。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）

２２日、中国空軍の戦闘機「殲２０（Ｊ−２０）」４機の護衛の下、烈士の遺骨を乗せ、遼寧省の瀋陽桃仙国際空港の上空に到着した空軍輸送機「運２０Ｂ（Ｙ−２０Ｂ）」。 （瀋陽＝新華社記者／李鋼）

２２日、中国空軍の戦闘機「殲２０（Ｊ−２０）」４機の護衛の下、烈士の遺骨を乗せ、遼寧省の瀋陽桃仙国際空港の上空に到着した空軍輸送機「運２０Ｂ（Ｙ−２０Ｂ）」。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）

２２日、中国空軍の戦闘機「殲２０（Ｊ−２０）」４機の護衛の下、烈士の遺骨を乗せ、遼寧省の瀋陽桃仙国際空港の上空に到着した空軍輸送機「運２０Ｂ（Ｙ−２０Ｂ）」。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）

２２日、瀋陽桃仙国際空港で放水アーチをくぐる中国空軍の輸送機「運２０Ｂ（Ｙ−２０Ｂ）」。（瀋陽＝新華社記者／楊青）

２２日、瀋陽桃仙国際空港で行われた帰還式に出席した抗米援朝戦争元志願兵ら各界の人たち。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）

２２日、瀋陽桃仙国際空港で行われた帰還式に出席した抗米援朝戦争元志願兵ら各界の人たち。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）

２２日、瀋陽桃仙国際空港で、烈士の遺骨を納めたひつぎの傍らに立つ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）

２２日、瀋陽桃仙国際空港で、烈士の遺骨を納めたひつぎを運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）

２２日、瀋陽桃仙国際空港で、烈士の遺骨を納めたひつぎを運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）

２２日、瀋陽桃仙国際空港で、烈士の遺骨を納めたひつぎを運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）

２２日、瀋陽桃仙国際空港で、烈士の遺骨を乗せた車を見送る人たち。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）

２２日、瀋陽抗米援朝烈士陵園に到着したひつぎ。（瀋陽＝新華社記者／楊青）