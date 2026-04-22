春の金運アップ術！「あと1万円足りない」ではなく「あと1万円あれば大丈夫」と考えよう
新しい季節を迎えたのを機に、心機一転、お金を貯めたい、金運アップを目指したいと言う人は多いと思います。「根性があればお金は貯められる！」というのは昔の話。
根性論ではなく、心をどう整えれば金運アップを目指せるのか考えてみましょう。今回は、金運アップのための心理面やマインドにスポットをあてて解説します。
多くの人が一度は「思いは実現する」という言葉を聞いたことがあるとは思いますが、最初から無理だと決めつけて、心を整えようとしても難しいですし、叶えられることも叶えられなくなります。
大切なことは、「どうせ」「私なんか」「本当かな？」などのネガティブな思いを手放すことです。
例えば、金運アップしたいと願っている人はお金に関する不安を持っている人が多いと思います。
「（お金が）ない」という事実はあると思いますが、「あと○○円足りない」と思うのではなく、「あと○○円あれば大丈夫」と、同じことをネガティブな思考からポジティブな思考へと導いていくことが必要です。
イメージしているとき、「無理かも……」などのネガティブな感情が湧いてきてしまったら、もう一度、最初からチャレンジしてみてください。
イメージして、そのことが叶ったらとてもうれしいですし、幸せですよね？ そのときには、何をもってお金を貯めるのか、金運アップさせるのかも具体的に考え、ポジティブなイメージをしっかりと心に刻み付けたら、実践しましょう！
文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）
金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。
(文:飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）)
根性論ではなく、心をどう整えれば金運アップを目指せるのか考えてみましょう。今回は、金運アップのための心理面やマインドにスポットをあてて解説します。
「どうせ貯まらない……」は一番NGまず、いくら心を整えたとしてもマインドだけでは「お金は貯まらない」「金運アップは無理」と考えている人は一定数います。
大切なことは、「どうせ」「私なんか」「本当かな？」などのネガティブな思いを手放すことです。
例えば、金運アップしたいと願っている人はお金に関する不安を持っている人が多いと思います。
「（お金が）ない」という事実はあると思いますが、「あと○○円足りない」と思うのではなく、「あと○○円あれば大丈夫」と、同じことをネガティブな思考からポジティブな思考へと導いていくことが必要です。
お金があったら何をするかイメージするお金を貯めたい、金運アップさせたい理由は人によって違うと思いますが、実際にお金があったら何をするのかをイメージしてみてください。
イメージしているとき、「無理かも……」などのネガティブな感情が湧いてきてしまったら、もう一度、最初からチャレンジしてみてください。
イメージして、そのことが叶ったらとてもうれしいですし、幸せですよね？ そのときには、何をもってお金を貯めるのか、金運アップさせるのかも具体的に考え、ポジティブなイメージをしっかりと心に刻み付けたら、実践しましょう！
文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）
金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。
(文:飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）)