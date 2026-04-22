「ミャクミャク様がこんなスタイル良く美人化するとは」ご当地アイドル、衝撃コスプレ姿が話題に！
兵庫県姫路市のご当地アイドルグループ・KRD8の宮脇舞依さんは4月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。衝撃的なコスプレ姿を公開し、話題となっています。
【写真】「ミャクミャク様がこんなスタイル良く美人化するとは」
この投稿には「ミャクミャク様がこんなスタイル良く美人化するとは」「スタイルが違いすぎる」「ミャクミャクたん、こんなに痩せこけちゃって」「ホラーの域まで踏み込みかけてる」「生成AI………じゃないんかーーーーい！！！！」「ほんまに、わらったわ(笑)」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「ミャクミャク様がこんなスタイル良く美人化するとは」
「スタイルが違いすぎる」宮脇さんは「海辺の演出に憧れて………まねしちゃった」とつづり、2枚の写真を投稿。大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクが浜辺を歩く姿をコスプレで再現しました。着ぐるみではなく、全身タイツでなりきっているため、宮脇さんのスレンダーな体型が際立っています。
「ゴー☆ジャスに心配されるアイドル」14日の投稿では、ミャクミャクのコスプレ姿でお笑いタレント・ゴー☆ジャスさんと撮影したツーショットを公開した宮脇さん。「お会いした第一声が『君は…罰ゲームでも受けてるの……？』でした」と、エピソードも紹介しています。ファンからは「罰ゲームwww」「ゴー☆ジャスに心配されるアイドル」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)