元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演し、SNSでダマされたことを明かした。

この日のテーマは「ダマされやすい女と疑り深い女」。高橋さんは「SNSにダマされることがあって、体操の内村航平さん、ずっとフォローしているつもりだったら、実は偽物のアカウントだった。周りの人が気付いて、成ちゃん、それ偽アカウントだよって」と語った。

だが「偽物のアカウントの方が本人ぽくって、写真もリアル。本人の宣材写真的な…」と言い、偽と本物のインスタグラムのトップページの写真が紹介されると、MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也は「本人のアカウントの方が指名手配っぽいもんな」と突っ込んだ。

また、「それで痛い目にあったことはないの？」と聞かれた高橋さんは「インスタで痛い目にあったことあります！認証バッジ、公式バッジ。あれが欲しくて、ある日メッセ―ジに“あなたに公式バッジを付与します”ってメッセージが届いて、うれしくなってパスポートと免許証をすぐ写真に撮って送っちゃったんですよ」と語った。

「悪用されたりしてない？」と聞かれると「まだ大丈夫かどうかわからないんですけど」と答えていた。