タレントの新山千春（45）が、14歳年下の夫と寄り添う仲むつまじい2ショットを公開し、注目を集めている。

【映像】新山千春の水着姿や14歳年下夫の2ショット（複数カット）

2004年に元プロ野球選手の黒田哲史と結婚した新山。2006年に長女・もあが誕生したが、2014年に離婚を発表していた。2023年11月には、マッチングアプリで知り合ったという14歳年下の一般男性との再婚を報告。

2025年9月1日に更新したInstagramでは、家族で沖縄旅行に行った様子を公開し、海辺で長女や夫と寄り添う写真や水着姿なども披露して反響を呼んでいた。

14歳年下夫と寄り添う2ショットに反響

2026年4月21日の投稿では、俳優の中尾明慶とYouTubeでコラボしたことを報告。撮影後に中尾に撮影してもらったという夫婦ショットも公開し、体を寄せ合うほほえましい写真の数々にファンからは「幸せそう！いいなぁー！」「ステキな夫婦ですね！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）