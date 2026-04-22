元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃（54）が21日、緊急手術を受けたことを報告し、心配の声が寄せられている。

【映像】緊急手術を報告した菊間千乃（複数カット）

2007年にフジテレビを退社した菊間。Instagramでは、アナウンサー時代にいちばんお世話になったという79歳で亡くなったファッション評論家・ピーコや、定期的に会っている同期の伊藤利尋アナウンサーとの2ショット、さらに1998年に生放送のリポート中、ビルの5階から転落し入院した際、お見舞いとして自身の宣材写真を送ってきた笠井信輔アナウンサーとのオフショットなども投稿してきた。

21日には、最近撮影したという夕日の写真を投稿し、「虫垂炎になりまして、昨晩緊急手術で、そのまま入院しております。ほぼ30年ぶりの入院、人生初手術。いわゆる盲腸ということで、大したことはないと思いつつ、術後も痛みや吐き気は続いているので、もう少し静養が必要みたいです。早く元気に復帰できるように頑張ります」と、現在の様子を報告した。

この投稿には、同じく元フジテレビアナウンサーの長野智子が「なんと… くれぐれもお大事に」と気遣ったほか、ファンからも「大丈夫ですか？早く回復することをお祈りします」「健康第一ですよ！しっかり治してください」など、心配の声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）