タレントの時東ぁみさんが自身のブログを更新。

愛犬の体調について、綴りました。



【写真を見る】【 時東ぁみ 】 愛犬が「“一度”心肺停止になりました」「抱きしめて泣くしかできず 失う怖さを実感しました」





時東ぁみさんは「命の大切さ」と題し、ブログを更新。



続けて「先週の話なのですが… とても辛いことがありました。」と、記しました。



そして「それは愛犬くんが “一度”心肺停止になりました。」と、明かしました。









時東ぁみさんは「毎年フィラリラの時期になると 採血をして健康診断もするのですが 毎年のように 何も変わらず採血をしました」「そしたら、そのまま心肺停止に。」と、説明。





続けて「一緒に寝て、一緒に朝を迎え 抱っこして病院へ連れて行き 健康のために採血をした…ただ、それだけ。」「一瞬にして 愛犬くんの心臓が止まりました。」と、記しました。そして「奥に連れて行かれ、呼び出されたので 私が見てる限りでも 何が起きてるかわかりませんでした。」と、振り返りました。





時東ぁみさんは「酸素マスクをされ 心臓マッサージを受けている姿を見て 頭が真っ白に。」と、投稿。



続けて「全身ガタガタ震えて、頑張れしか言えず すごく長く感じました。」と、記しました。



そして「“一度”と言った通り 愛犬くんは戻ってきてくれました！」「心臓が動き出し 立ち上がり 酸素マスクを嫌がるように」と、綴りました。







時東ぁみさんは「抱きしめて泣くしかできず 失う怖さを実感しました。」と、投稿。



続けて「健康のためにやっていることでも 15歳のシニア犬になると 危ないこともあるんだと学びました。」と、記しました。



そして「戻ってきてくれて本当によかった。 強い子すぎます！！！」「命の大切さ 尊さ 毎日後悔しない生き方、接し方」「今一緒にいられる時間に感謝して過ごす。 と決めました♡」と、その思いを綴っています。









【 時東ぁみさん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



出身地：東京都

生年月日：1987年9月25日

血液型：O型

サイズ：身長153cm



趣味：トレーニング

特技：バスケットボール



資格：防災士免許・上級救命技能・ジグソーパズル検定1級・英検3級・TCカラーセラピスト・手話検定4級・整理収納アドバイザー2級・耳つぼジュエリーアーティスト・食品衛生責任者・チャイルドケアプラス・ペット災害危機管理士3級・環境アレルギーアドバイザー・ペットセーバー・ダイエットインストラクター・プロテインマイスター・クリーニング師・無人航空機操縦技能・普通自動車運転免許・猫防災アドバイザー



好きな食べ物：いちご・肉・チョコ







その他：ミスマガジン2005 つんく♂賞受賞

2008年ボウリング親善大使【2007年より2年連続】

ベトナム発サーカス『A O SHOW』アンバサダー【2018年2月】

ベトナムフェスタ in 神奈川【2018年】



【担当：芸能情報ステーション】