◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着まで日本ダービーの優先出走権）追い切り＝４月２２日、美浦トレセン

ラストスマイル（牡３歳、美浦・本間忍厩舎、父ポエティックフレア）は、デビュー戦から騎乗している杉原誠人騎手が手綱を執り３頭併せを行った。最後方から進めると、直線入り口では抜け出す形に。その後もしっかりと脚を伸ばし、早々と脱落した１頭を尻目にニシノインヴィクタ（５歳１勝クラス）には１馬身先着した。

タイムは６ハロン８０秒５―１１秒６をマーク。ゴール前で仕掛けられた際の伸びは抜群で、状態の良さをひしひしと感じさせる。杉原騎手も「動きは良かったです。トモ（後肢）の感じも良くなっていた。４コーナーでもひと我慢できていたし、２４００メートルも問題ないです」と手応えを口にした。

前走のスプリングＳは６着に敗れたが、前崩れのハイペースの中で先行して粘り込んだ。全２勝を挙げる東京に戻って巻き返しは十分だ。鞍上は「左回り、広いコースが合っている。東京で２回勝ったときに、『これなら』と思いました。最初からポテンシャルがあると思っていたし、やっぱり走るんだなと。頑張りたいですね」とダービーの出走権利取りへ闘志をみなぎらせた。