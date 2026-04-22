◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第１７節 Ｇ大阪１―２福岡（２２日・パナソニックスタジアム吹田）

Ｇ大阪がホームで福岡に逆転負けを喫した。

４日のリーグ京都戦から５月１０日の同・広島戦まで３７日間で１１試合をこなす過密日程のまっただ中にいる。１５日には敵地タイでバンコクユナイテッドを破り、アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）で決勝進出。１９日にはリーグ岡山戦（パナスタ）で苦戦も、ＰＫ戦の末に振り切った。リーグ前節までを終えて西地区２位。この日は本拠に、最下位・福岡を迎えた。

３８歳の若きドイツ人指揮官、イェンス・ビッシング監督は選手たちの連戦疲れを考慮したか、岡山戦からスタメン５人を入れ替えて臨んだ。いきなり結果を出したのは１０戦ぶり先発のＦＷ南野遥海。味方がヘッドで落としてくれたボールを鮮やかな右足オーバーヘッドキックで仕留め、先制のゴールを決めた。

だが前半終了間際、立て続けに失点。４３分に福岡ＦＷ道脇豊に、アディショナルタイム５分には同ＭＦ藤本一輝に、いずれもヘディングでゴールを奪われた。１―２。後半の再逆転ならず、Ｇ大阪は本拠でリーグ２戦ぶり黒星。福岡は勝ち点３を上積みし、最下位を脱出した。