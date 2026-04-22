NTTドコモの携帯電話サービスで、22日17時ごろから通話やデータ通信が利用しづらい障害が発生している。同日に発生した山林火災が原因。

影響を受けているのは、岩手県大槌町の吉里吉里地区および小鎚地区。ドコモ回線を利用するMVNOサービスも影響を受けている。4G・5Gの音声通話とデータ通信が利用しづらくなっており、緊急通報も利用できない、あるいは利用しづらい。

原因は山林火災にともなう停電や、基地局までの伝送路の故障などによるもの。復旧の見通しは現時点で確認中としている。

当該エリアでは「JAPANローミング」（フルローミング方式）が提供されている。端末のアンテナピクトに「JPN-ROAM」や「JpnRoam」と表示されていれば、緊急通報を含む音声通話、データ通信（送受信最大300kbps）、SMSが利用できる。

Android端末でデータ通信を利用するには「データローミング」の設定をオンにする必要がある。また、ピクトが表示されていても通信ができない場合は、ネットワーク設定を「手動選択」に切り替え、一覧から「JPN-ROAM K」「JPN-ROAM S」「JPN-ROAM R」のいずれかを選択することで改善する場合がある。

復旧後にはネットワーク設定を「自動選択」に戻す必要がある。ドコモは、緊急通報などが必要な場合は、固定電話や公衆電話、他事業者の携帯電話を利用するよう呼びかけている。

【追記 2026/4/22 22:28】

利用できるローミング先に「JPN-ROAM K」と「JPN-ROAM R」が追加されたため、本稿もあわせて追記しました。