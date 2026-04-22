「20〜34歳女性」に人気の30代男優ランキング！ 2位はSixTONES「松村北斗」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、20〜34歳女性（F1層）を対象に「20〜34歳女性に人気の30代男優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2025年12月15日時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、アイドルグループ・SixTONESのメンバーとして活躍する、松村北斗さんでした。
2025年10月に公開された主演映画『秒速5センチメートル』や、2026年春の話題のNetflixドラマ『九条の大罪』への出演が注目されており、グループ活動と並行して俳優としての存在感を高めています。
1位は、アイドルグループ・Hey! Say! JUMPのメンバーとして活躍する、山田涼介さんでした。
2025年4月期ドラマ『ダメマネ！ ーダメなタレント、マネジメントしますー』（日本テレビ系）に出演したほか、同年11月放送の『世にも奇妙な物語35周年SP秋の特別編』（フジテレビ系）で主演を務めるなど、卓越した演技力で多くの視聴者を魅了しています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：松村北斗（SixTONES）
2位は、アイドルグループ・SixTONESのメンバーとして活躍する、松村北斗さんでした。
1位：山田涼介（Hey! Say! JUMP）
1位は、アイドルグループ・Hey! Say! JUMPのメンバーとして活躍する、山田涼介さんでした。
2025年4月期ドラマ『ダメマネ！ ーダメなタレント、マネジメントしますー』（日本テレビ系）に出演したほか、同年11月放送の『世にも奇妙な物語35周年SP秋の特別編』（フジテレビ系）で主演を務めるなど、卓越した演技力で多くの視聴者を魅了しています。
(文:All About ニュース編集部)