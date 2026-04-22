「翔くんメロメロ」牧野真莉愛、中田翔の誕生日に幼少期からの思い出ショット公開「ちびまりあ可愛い」
モーニング娘。'24の牧野真莉愛さんは4月22日、自身のInstagramを更新。元プロ野球選手の中田翔さんの誕生日を祝福し、幼少期からの思い出ショットを公開しました。
【写真】幼少期の牧野真莉愛＆中田翔
コメントでは「中田翔さんお誕生日おめでとうございます やんちゃなイメージが強かったんだけど、まりあちゃんを通してとっても優しいって知りました 見た目とのギャップが中田翔さんの魅力の一つ」「まりあちゃん可愛すぎる」「真莉愛ちゃんの中田翔さんへの変わらぬ愛素敵です」「真莉愛ちゃんと翔くんの歩みの写真 翔くんメロメロ 真莉愛ちゃんの可愛さの歴史」「ちびまりあ可愛い」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】幼少期の牧野真莉愛＆中田翔
「真莉愛ちゃんの可愛さの歴史」牧野さんは「中田翔くんへ お誕生日おめでとう LOVEりんな年になりますように」と祝福し、写真を複数枚掲載。1枚目は6枚の写真をまとめた画像で、中田さんと、幼少期から現在の牧野さんのツーショットが見られます。続く写真では、球場の通路で中田さんと話す姿や、球場スタンドでホームランボールを手に持つショットも披露しています。
野球好きな牧野さん牧野さんは自身のInstagramで、野球に関する“推し活”の様子を頻繁に披露しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)