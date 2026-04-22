◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ７―６阪神（２２日・横浜スタジアム）

ＤｅＮＡは阪神との２夜連続の乱打戦を制し、５連勝を挙げた。

初回先頭の三森が左翼線二塁打で出塁すると、続く牧の右中間二塁打で無死二、三塁の好機を作った。１死後、佐野が茨木の初球、１４７キロを中前にはじき返す先制の２点適時打を放ち、右手を突き上げて喜んだ。その後も打線が続き、１死満塁から戸柱が２点適時打を放った。初回に打者９人で４得点を挙げた。

４―５の３回先頭。茨木の３球目。高めに浮いた変化球を佐野が右翼席にたたき込み「何とかして、もう一回試合の流れを持ってこようと打席に入りました。風に乗ってくれて良い結果になり、良かったデスターシャ！」とおなじみのポーズを披露し、喜んだ。

先発した竹田は、初回を３者凡退に封じ、上々の立ち上がりと思われたが、４点をリードした２回１死。大山に左越えソロを浴びた。４―１で迎えた３回２死満塁では、大山に２打席連続となるグランドスラムを浴びて逆転を許し、マウンドにぼう然と立ち尽くした。５回は２番手でマルセリーノがマウンドへ。５８球で降板となった。

５―５の同点で迎えた６回先頭。京田が右前安打で出塁。１死一塁から牧が左前安打を放ち１死一、三塁の好機で、中川虎に代わって宮崎が打席に立った。２番手・石黒から勝ち越しの右犠飛を放った。しかし７回に４番手でマウンドに上がったルイーズが１点を失い、同点に追いつかれた。

６―６の８回２死一、二塁。勝又が右前に適時打を放ち、勝ち越した。