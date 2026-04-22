◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着まで日本ダービーの優先出走権）追い切り＝４月２２日、美浦トレセン

ゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）は、荻野極騎手（レースは武豊騎手）を背に美浦・Ｗコースで３頭併せを実施。最後方から進めると、楽な手応えで最内から併入を果たした。タイムは６ハロン８６秒１―１２秒３と遅めだが、荻野極騎手は「前は並びかけるまで徐々に上がる感じだったけど、今は一気にスイッチが入る感じです。体に芯が入って、いい意味で硬さが出てきた。今はレースでモタモタしないと思います」と確かな成長を感じ取ったようだ。

上原佑厩舎は皐月賞にライヒスアドラー、フォルテアンジェロ、グリーンエナジーの３頭を送り出し、ここで権利を取ればダービーではフルゲート１８頭となった１９９２年以降で史上最多タイの４頭出しも見えてくる。トレーナーは「ポテンシャルとしては皐月の３頭と比べても遜色ない。良くなるのはまだ先ですが、コース適性は高いと思います。まずは抽選を突破してくれれば」と祈りを込めた。