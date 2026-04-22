４人組バンド「ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ」が２２日、メンバー自身の手によるマネジメント新会社を設立することを公式サイトで発表した。社名は「株式会社Ｓ．Ｕ．Ｎ．Ｓ」で、５月１日から始動する。

サイトでは「この度、ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩのメンバーは、２０２６年４月３０日をもって株式会社アミューズの連結子会社である株式会社ＴＯＫＹＯ ＦＡＮＴＡＳＹとの契約期間が円満に満了となることをご報告いたします」と説明。「これを機に、メンバー自身の手によるマネージメント新会社『株式会社Ｓ．Ｕ．Ｎ．Ｓ』を設立することといたしました」と伝えた。また、ファンや関係者に向けて「これまでの温かいご支援に心より感謝申し上げますとともに、新体制においても変わらぬご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」とあいさつした。

メンバーによるコメントも掲載された。新会社設立を報告した上で「ここまで私達を支えていただいた関係者の皆様、そして応援していただいているファンの皆様に心より感謝申し上げます」と述べた。設立の経緯については「今年、メジャーデビュー１５周年を迎えるタイミングで、これからの自分達の生業と責任を自分達で背負いながら、より自由で、より創造的で、より刺激的な活動を新会社で行っていく決意を固めました」と説明。「この先、いろんな障壁もあるとは思いますが、メンバー４人を中心にしっかりと支え合い、乗り越えていこうと思います」と宣言した。

夏には東阪でのドームツアーを控え「まずは７月に京セラドーム大阪、８月に東京ドームで皆さんにお会いする事を楽しみにしています」と呼びかけた。