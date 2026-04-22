◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト2−0広島(22日、マツダスタジアム)

ヤクルトは完封リレーで首位を守りました。

初回、2番のサンタナ選手がレフトフェンス直撃の二塁打でチャンスメーク。さらに3番の鈴木叶選手が安打で好機を広げると、バッテリーエラーで1点を先制します。

先発の山野太一投手は、2回に2本の安打と四球で2死満塁とされますが、1番の平川蓮選手を内野ゴロに打ち取り、窮地を脱します。3回まで毎回ランナーを出しますが、粘り強い投球で得点を与えません。

すると4回には岩田幸宏選手が8球粘って四球で出塁。続く赤羽由紘選手の二塁打で好機をひろげると、山野投手が自らのバットで犠牲フライを放ち、大瀬良大地投手から2点目を奪いました。

山野投手は5回、6回と安打でランナーを出しますが、要所を締める投球で無失点投球。

7回からは継投に入り、2番手の星知弥投手は味方の失策でピンチを背負いますが、菊池涼介選手を併殺で窮地を脱出。8回はリランソ投手が3者凡退、9回は守護神のキハダ投手がピンチを背負うも、最後は平川選手を空振り三振。完封リレーで逃げ切りました。

6回無失点の山野投手は、投打に躍動して両リーグトップ4勝目。キハダ投手は開幕から9試合連続セーブを記録しました。チームは15勝6敗で再び貯金を「9」へ。2位の阪神が敗れ、1.5ゲーム差に広がりました。