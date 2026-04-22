追加点となる犠牲フライでナインから祝福されるヤクルトの山野太一投手(写真：時事)

写真拡大

◇プロ野球セ・リーグ　ヤクルト2−0広島(22日、マツダスタジアム)

ヤクルトは完封リレーで首位を守りました。

初回、2番のサンタナ選手がレフトフェンス直撃の二塁打でチャンスメーク。さらに3番の鈴木叶選手が安打で好機を広げると、バッテリーエラーで1点を先制します。

先発の山野太一投手は、2回に2本の安打と四球で2死満塁とされますが、1番の平川蓮選手を内野ゴロに打ち取り、窮地を脱します。3回まで毎回ランナーを出しますが、粘り強い投球で得点を与えません。

すると4回には岩田幸宏選手が8球粘って四球で出塁。続く赤羽由紘選手の二塁打で好機をひろげると、山野投手が自らのバットで犠牲フライを放ち、大瀬良大地投手から2点目を奪いました。

山野投手は5回、6回と安打でランナーを出しますが、要所を締める投球で無失点投球。

7回からは継投に入り、2番手の星知弥投手は味方の失策でピンチを背負いますが、菊池涼介選手を併殺で窮地を脱出。8回はリランソ投手が3者凡退、9回は守護神のキハダ投手がピンチを背負うも、最後は平川選手を空振り三振。完封リレーで逃げ切りました。

6回無失点の山野投手は、投打に躍動して両リーグトップ4勝目。キハダ投手は開幕から9試合連続セーブを記録しました。チームは15勝6敗で再び貯金を「9」へ。2位の阪神が敗れ、1.5ゲーム差に広がりました。