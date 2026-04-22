RMK夏季限定♡“うるひや”スキンケアで涼感美肌を叶える新作登場

暑さや冷房による乾燥が気になる夏の肌に、ひんやり心地よいスキンケアが恋しくなる季節。そんな今、RMKから“うるひや”感覚が魅力の夏季限定アイテムが登場します♡水分と油分のバランスを整えるオイルと、ぷるんとした肌へ導くジェルの2アイテムで、軽やかにうるおいをキープ。暑い季節でも快適に使える、新しいスキンケア習慣をチェックしてみてください♪

ひんやり仕込みで差がつく夏肌ケア

夏のスキンケアは「軽さ」と「うるおい」の両立がカギ。今回登場するのは、肌にクール感を与えながら整えるプレケアオイル「RMK Wトリートメントオイル クール（50mL／4,400円）」です。

水性と油性の2層を混ぜて使うことで、肌にみずみずしいうるおいをチャージ。角層まで浸透し、その後のスキンケアのなじみを高めてくれます。

さらに、独自のクーリングオイル処方により、オイルなのに軽やかでさっぱりとした使用感を実現。

香りはフローラルシトラスにミントを加えた夏仕様。オレンジやグレープフルーツの爽やかさに、ほんのり華やかさが重なり、スキンケア時間をリフレッシュタイムへと変えてくれます。

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ぷるんと潤うクーリングジェル

続いて注目したいのは「RMK モイストチャージ クーリングジェル（150mL／4,180円）」。みずみずしいジェルが肌にすっとなじみ、クイックにうるおいを補給してくれる保湿液です。

ジェルの中にはさらりとした保湿成分とエモリエント成分を配合。肌表面にうるおいのヴェールをつくり、乾燥しやすい夏の肌をしっとり保ちます。

さらに、ひんやりとしたテクスチャーが肌をクールダウンし、ベタつきにくいのも嬉しいポイント。

香りはフローズンミント＆ペアー。爽快なミントに、みずみずしい果実の甘さが重なり、使うたびに気分までリフレッシュされる心地よさです。

夏のスキンケアは“うるひや”が新常識

今回の2アイテムは、どちらも2026年4月24日(金)より夏季限定発売。軽やかなのにしっかりうるおい、さらにひんやり感まで楽しめるのが魅力です。

汗や皮脂によるベタつきが気になる季節でも、快適にスキンケアを続けたい方にぴったり。オイルとジェルを組み合わせることで、肌の水分・油分バランスを整え、メイクのりのよいなめらかな肌へと導きます。

夏限定の涼感ケアで心地よく♡

暑さや乾燥が入り混じる夏の肌には、軽やかさとうるおいを両立したケアが欠かせません。RMKの夏季限定アイテムなら、ひんやりとした使用感で心地よくお手入れしながら、しっかりと保湿も叶います。

毎日のスキンケアを快適にアップデートして、涼しげで美しい肌を目指してみてください♡数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪