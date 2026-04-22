目的は志願者アップ「若手警察官などで構成の戦略チームを発足」SNSなどで情報発信も強化《長崎》
県警では、若者の減少や志向の変化などによって、採用試験の受験者数が年々減少傾向となっています。
若者への魅力発信や人材確保に向けて、新たなプロジェクトチームが立ち上がりました。
長崎県警の英語表記「Nagasaki Prefectural Police」の頭文字を取った『NPP採用ブランディングプロジェクトチーム』。
22日付けで県警に組織され、発足式が行われました。
県警の採用試験の受験者数は、2015年度が822人で志願倍率が5.6倍だったのに対し、昨年度は319人で2.2倍と大きく落ち込んでいます。
プロジェクトチームは、県警本部の6つの部門と8つの警察署、警察学校に所属する、あわせて24人で構成しています。
SNSによる情報発信を強化し若い世代に魅力を伝えるほか、警察学校でのルールの緩和などを行い、優秀な人材を安定的に確保したい考えです。
（NPP採用ブランディングプロジェクトチーム 蒲川 宗平責任者）
「このプロジェクトチームは、若い警察官を多く入れている。アイデア等を積極的に採用しつつ、県内だけではなく都市部や他県の学生などにも、長崎県警の魅力が伝わる情報発信をしていきたい」
プロジェクトチームでは、今年度の採用試験に向けて協議を重ね、9月中に効果的な人材獲得に向けた戦略をまとめたいとしています。