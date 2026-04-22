県警では、若者の減少や志向の変化などによって、採用試験の受験者数が年々減少傾向となっています。

若者への魅力発信や人材確保に向けて、新たなプロジェクトチームが立ち上がりました。

長崎県警の英語表記「Nagasaki Prefectural Police」の頭文字を取った『NPP採用ブランディングプロジェクトチーム』。

22日付けで県警に組織され、発足式が行われました。

県警の採用試験の受験者数は、2015年度が822人で志願倍率が5.6倍だったのに対し、昨年度は319人で2.2倍と大きく落ち込んでいます。

プロジェクトチームは、県警本部の6つの部門と8つの警察署、警察学校に所属する、あわせて24人で構成しています。

SNSによる情報発信を強化し若い世代に魅力を伝えるほか、警察学校でのルールの緩和などを行い、優秀な人材を安定的に確保したい考えです。

（NPP採用ブランディングプロジェクトチーム 蒲川 宗平責任者）

「このプロジェクトチームは、若い警察官を多く入れている。アイデア等を積極的に採用しつつ、県内だけではなく都市部や他県の学生などにも、長崎県警の魅力が伝わる情報発信をしていきたい」

プロジェクトチームでは、今年度の採用試験に向けて協議を重ね、9月中に効果的な人材獲得に向けた戦略をまとめたいとしています。