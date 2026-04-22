フリーアナウンサーの松丸友紀（44）が18日放送のTOKYO MX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）にゲスト出演し、尊敬するアナウンサーを明かした。

昨年6月にテレビ東京を退社しフリーに転身。現在はTBSの情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に水曜レギュラーとして出演している。

尊敬するアナウンサーを聞かれると、共演するTBSの安住紳一郎アナウンサーと即答。「努力の塊の方」と表現し「家に数台テレビを並べて各局の番組を全部流して見るんですって」と安住アナは他局の番組をしっかりチェックしているのだと説明した。

さらに「地方に行くとスナックのママさんと仲良くなって、災害があった時とかに現地のママさんと連絡を取ってリサーチする」と地道なネットワーク作りに励んでいるのだという。

「人生を全てアナウンサーに捧げていて。シニカルなことも言うじゃないですか、そこも愛されキャラみたいな感じで。あんなにスーパースターアナウンサーは今後も生まれないんじゃないかと思うし、私自身は同業として追い付きたいけど一生追い付けない方」と絶賛していた。