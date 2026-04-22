外資系生命保険大手プルデンシャル生命保険は２２日、社員らが顧客から約３１億円の金銭をだまし取るなどしていた問題で、同じグループのジブラルタ生命保険でも被害の申し出が約７０件あったと発表した。

グループ全体では被害の申し出は約７００件になり、プルデンシャル生命は新規契約の販売自粛期間を従来の２月９日〜５月９日の９０日間から、１１月５日まで１８０日間延長する。

親会社のプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンの吉田悟最高執行責任者（ＣＯＯ）は２２日の記者会見で、「グループ全体の問題で重く受け止めている」と陳謝した。プルデンシャル生命は再発防止策として、完全歩合制に近い営業職員の報酬形態の見直しや、顧客への継続的な対応を重視した人事評価制度に変更すると明らかにした。営業活動にかかる費用も他生保の水準を参考に保証するとしている。

プルデンシャル生命の得丸博充社長は同じ会見で、「営業職員の良心にゆだねるのではなく、会社で責任を持って担保することが経営の責任だ」と表明。販売自粛期間の延長については「再発防止に向けた抜本的な構造改革の実施には、更なる時間が必要だと判断した」と説明した。

一方、同業のソニー生命保険は２２日、営業職員が顧客から金銭を詐取したと疑われる事案が２０〜３０件あると明らかにした。金融庁は同社に対し、報告徴求命令の発出を検討している。プルデンシャル生命の問題発覚後、顧客から申告があった。ソニー生命では１月と３月にも、元営業職員らが顧客の資金を返済していない問題が明らかになった。