元TBSアナウンサーの吉川美代子さん（71）が2026年4月13日、自身のインスタグラムを更新。春コーデを披露した。

「この組み合わせは着られる時期が短いです」

吉川さんは、「春先のお出かけにぴったりのノースリーブワンピースと一枚仕立てのコート」といい、ワンピースにコートを羽織ったショットを投稿した。「この組み合わせは着られる時期が短いです」とつづった。

「ワンピースの3色の中の暗いボルドーと合わせて、ロジェ・ヴィヴィエのローヒールもボルドー色」と語り、「アクセサリーは靴のバックルと同じシルバー色にしました」としめくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、ベージュのコートを羽織り、体にフィットしたワンピースを着用。ワンピースは上がベージュ、腰から下はネイビーとボルドーの3色になっている。片手を腰に当て、笑顔のショットを披露した。

この投稿には、「お若くて綺麗」「美しすぎます」「魅力的で お似合い」「スタイル抜群ですね」「大人の魅力いっぱい」「とても素敵です」といったコメントが寄せられていた。