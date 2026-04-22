◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―１中日（２２日・前橋）

巨人が”ヤングＧ”の活躍で中日に連勝した。プロ初先発となった新３番・石塚裕惺内野手が２回に初長打が初打点となる右越え三塁打で２点を奪い、阿部監督の抜てきに応えた。投げては中１１日の登板となった竹丸和幸投手が５回６安打１失点、１０奪三振の快投で３勝目をマーク。初登板で勝利した新人投手が４戦３勝とし、球団８人目の快挙となった。

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押し込んだ分、もうひと伸びした。石塚の打球は大きな弧を描き、右翼フェンスに直撃した。１点を先制した２回、２死一、三塁。負傷離脱した泉口の定位置、３番に座った若武者が快音を響かせた。一塁のキャベッジまで生還する２点タイムリー三塁打。前橋市の巨人ファンが大歓声を送る中、三塁ベース上で自軍ベンチに向かってガッツポーズした。「有利なカウントだったので積極的にいきました。チャンスで１本が出て良かったです」。今季初ヒットがプロ入り初打点。通算２安打目はこれまた初の三塁打で球場を沸かせた。阿部監督は３番起用について「期待しているからこそ使ってるんで、チャンスをものにしてほしいなと。そのあとの打席は反省するところはあると思う」などと指摘も忘れなかった。

その２回。初回の拙攻を挽回した。平山の四球からエンドランも使って塁を進め、竹丸のプロ初安打がセンター前ではずんだ。１死一、三塁。ここで１番・佐々木が右前へ先制タイムリーを放った。初回の無死二、三塁を生かせなかった打線が、すぐに新切り込み隊長のバットで修正。なおも２死一、三塁で阿部監督が期待する近未来の４番候補・石塚が長打で応じた。その後、ダルベックによる本塁と一塁の間に上がった飛球を中日内野陣が反応できず、強風に流されてポトリと落ちた。こんなミスも重なって、一気に４点を奪った。

マウンドには竹丸。開幕投手を務めたドラ１左腕は、ここまで３試合２勝１敗、防御率１・６２と安定感は抜群。阿部監督はルーキーの疲れを考慮して登板間隔を開け、中１１日での先発となった。初回は四球とヒットで１死一、二塁を背負ったが、連続三振で切り抜けた。２回も先頭に中前安打を許すも、３者連続三振の圧巻パフォーマンス。ピンチを背負うと一段ギアが上がり、直球とチェンジアップの切れが増した。５回は石伊に左中間二塁打を打たれて１点を失ったが、流れは渡さなかった。

竹丸は、その５回で降板。６安打１失点で９７球も要したが、１０奪三振と圧倒し「リードしたままマウンドを降りられて良かった。ランナーを出しても粘ることができて良かったです」とコメントを寄せた。６回は田中瑛が上がり、四球からの三ゴロ併殺後に交代。左のボスラーに中川を送る念の入れようで３点のリードを守った。投手でリズムを作り、７回にダルベックが左翼席最上段への６号ソロで突き放す。以降もお得意の継投策で逃げ切った。先発した竹丸が今季３勝目をマーク。初登板で勝利した新人投手が４戦３勝となり、球団８人目の快挙まで付いてきた。

巨人は長野〜前橋の地方球場で中日に連勝。２１日の試合前に泉口が顔面に打球を受けて救急搬送されるアクシデントもあったが、全員で穴を埋めた。何より、３番に入った石塚の２点三塁打がチームに大きな流れを呼んだ。２３日の移動日を挟み、２４日からは敵地でＤｅＮＡ戦に挑む。若い力に乗って、連勝街道を突き進みたいところだ。