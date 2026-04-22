◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―１中日（２２日・前橋）

中日は、今季ワースト更新の６連敗で借金１３となり、勝率はついに２割を切った。今季４勝１７敗で勝率１割９分まで下がった。

この日も守備の乱れで勝機を逃した。先発のルーキー・桜井は、２回に佐々木の適時打で先取点を献上。続く１死一、二塁の場面でキャベッジを遊ゴロに仕留めたが、二塁・田中の一塁送球がそれて併殺を奪えず。２死一、三塁と続いたピンチでプロ初スタメンの石塚に２点三塁打を浴びた。

２回はこれで終わらなかった。なおも２死三塁の場面。ダルベックの平凡と思われた飛球を、内野陣が“お見合い”の形で４点目を奪われた。本塁上の打球が風によって流され、マウンド付近にポトリ。テレビ実況のアナウンサーが「赤城おろしのイタズラか」と群馬の風にかけたプレーは、一塁・阿部に失策が記録された。

野手陣は前夜２１日の同カード（長野）で今季ワースト３失策。１点リードの７回に守備の乱れから逆転を許し、自責０で７回２失点の金丸が敗戦投手となっていた。攻撃でも前夜は１１安打で１得点。この日も７安打で１得点にとどまった。

桜井は、３回４失点で２敗目。プロ初先発の３月２８日の広島戦（マツダ）で７回１失点（自責０）と好投したが、４月４日のヤクルト戦（神宮）は２回６失点ＫＯで初黒星。同１５日の広島戦（バンテリンＤ）はリリーフで２／３回を無失点。プロ４戦目、３度目の先発も初勝利を手にできなかった。