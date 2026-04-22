21:15　
レーンECBチーフエコノミスト、金融経済会議出席

21:30　
テデーン・スウェーデン中銀総裁、経済および金融政策について講演

23:00
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（4月）
予想　-17.2　前回　-16.3

23:30 　
米週間石油在庫統計

23日
0:10　
スレイペン・オランダ中銀総裁、講演

2:00　
米20年債入札（130億ドル）
ナーゲル独連銀総裁、デジタルユーロについて講演

2:30　
ラガルドECB総裁、ゲオルギエバIMF専務理事、討論会出席

「Google Cloud Next」（ラスベガス、24日まで）

米主要企業決算
テスラ、IBM、AT＆T、TI、サービスナウ、ボーイング、サウスウエスト航空

※予定は変更されることがあります。