ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:15

レーンECBチーフエコノミスト、金融経済会議出席



21:30

テデーン・スウェーデン中銀総裁、経済および金融政策について講演



23:00

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（4月）

予想 -17.2 前回 -16.3



23:30

米週間石油在庫統計



23日

0:10

スレイペン・オランダ中銀総裁、講演



2:00

米20年債入札（130億ドル）

ナーゲル独連銀総裁、デジタルユーロについて講演



2:30

ラガルドECB総裁、ゲオルギエバIMF専務理事、討論会出席



「Google Cloud Next」（ラスベガス、24日まで）



米主要企業決算

テスラ、IBM、AT＆T、TI、サービスナウ、ボーイング、サウスウエスト航空



※予定は変更されることがあります。

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