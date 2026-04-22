ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
レーンECBチーフエコノミスト、金融経済会議出席
21:30
テデーン・スウェーデン中銀総裁、経済および金融政策について講演
23:00
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（4月）
予想 -17.2 前回 -16.3
23:30
米週間石油在庫統計
23日
0:10
スレイペン・オランダ中銀総裁、講演
2:00
米20年債入札（130億ドル）
ナーゲル独連銀総裁、デジタルユーロについて講演
2:30
ラガルドECB総裁、ゲオルギエバIMF専務理事、討論会出席
「Google Cloud Next」（ラスベガス、24日まで）
米主要企業決算
テスラ、IBM、AT＆T、TI、サービスナウ、ボーイング、サウスウエスト航空
※予定は変更されることがあります。
レーンECBチーフエコノミスト、金融経済会議出席
21:30
テデーン・スウェーデン中銀総裁、経済および金融政策について講演
23:00
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（4月）
予想 -17.2 前回 -16.3
23:30
米週間石油在庫統計
23日
0:10
スレイペン・オランダ中銀総裁、講演
2:00
米20年債入札（130億ドル）
ナーゲル独連銀総裁、デジタルユーロについて講演
2:30
ラガルドECB総裁、ゲオルギエバIMF専務理事、討論会出席
「Google Cloud Next」（ラスベガス、24日まで）
米主要企業決算
テスラ、IBM、AT＆T、TI、サービスナウ、ボーイング、サウスウエスト航空
※予定は変更されることがあります。