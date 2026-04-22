◇プロ野球 セ・リーグ 巨人5ー1中日(22日、前橋)

巨人は前日に続いて中日に勝利。地方球場での2連戦をいずれも勝利で飾りました。

巨人は初回、先頭の佐々木俊輔選手とキャベッジ選手が連続ヒットで出塁し、ノーアウト2塁3塁のチャンスを作ります。しかし、この日プロ初スタメンで「3番・ショート」に起用された石塚裕惺選手が見逃し三振に倒れると、後続もチャンスを生かせず先制することができません。

2回、先発登板の竹丸和幸投手がプロ初ヒットを放つなど、1アウト1塁3塁とすると、佐々木選手が先制タイムリーを放ちます。さらに石塚選手にもタイムリースリーベースヒットが生まれ、この回一挙4得点を挙げました。

その後巨人は得点できないイニングが続きますが、竹丸投手が中日打線を5回10奪三振1失点に抑えるなどリードを守ります。6回以降は中継ぎ陣が無失点でつなぎました。

7回にはダルベック選手の一振りが外野手の足を止める場外ホームランとなり、巨人が勝利。竹丸投手が今季3勝目を挙げています。