◇プロ野球 セ・リーグ 巨人5−1中日(22日、前橋)

中日は巨人に敗れて今季ワーストの6連敗となりました。

開幕から不調が続くチーム状況の中、ドラフト2位ルーキーの櫻井頼之介投手が先発。0−0で迎えた2回、先頭打者に四球を与えるなどで1アウト1、3塁のピンチ。ここで1番佐々木俊輔選手に先制タイムリーを浴び失点。さらに3番石塚裕惺選手にライトフェンス直撃の2点タイムリー3塁打。4番ダルベック選手では、マウンド付近に上がった内野フライを捕球できずタイムリーエラー。ミスも絡み一挙4失点。櫻井投手は3回4失点での降板。序盤からリードを許す苦しい展開を強いられます。

打線は5回、打撃好調の3番石伊雄太選手がタイムリー2塁打。巨人先発・竹丸和幸投手から1点を返しますが、反撃は続かず。竹丸投手には5回で10三振を喫します。

7回には藤嶋健人投手がダルベック選手に6号ソロホームランを浴び、引き離された中日。これで開幕21試合で4勝17敗。勝率は2割を下回り.190。この巨人2連戦は、1戦目で11安打、2戦目で7安打の計18安打を放つも2得点と、ヒットが得点に結びつかず。守備でも2連戦で5エラーと、ミスも多く目立ちました。