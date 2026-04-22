日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は4月16日、公式Instagramを更新。4月17日から19日にかけて開催される「KKT杯バンテリンレディスオープン」に出場する選手を紹介した。

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JLPGAが「明日開幕」と題して公開した写真には、都玲華（22）、荒木優奈（20）、佐久間朱莉（23）、菅楓華（20）、ウー・チャイェン（22）の5名それぞれのソロショットが収められている。どの写真も選手の自然な笑顔を引き出しており「めっちゃいい写真」「癒やされます」など、ファンから絶賛のコメントが相次いだ。



【画像】自然体でほほ笑む都玲華（画像は日本女子プロゴルフ協会Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「目指せ優勝」「綺麗です」「楽しみにしています」「花が似合う」「可愛いいメンツだ」「笑顔がとっても素敵」「春の陽射しに負けないくらい素敵な笑顔」「試合楽しんでね」「カメラさんグッド！！」などコメントが寄せられた。