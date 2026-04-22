帝国データバンクによりますと、山形市のアクセサリー小売業者「愛久」が２月１６日に事業を停止し、自己破産申請の準備に入っていたことがわかりました。負債額はおよそ１億４０００万円に上ります。

愛久は２００８年創業のアクセサリー小売業者で、駅前や郊外の大規模商業施設内に店舗を展開しました。ピアス、イヤリング、ネックレスなど若年層向けのカジュアルな商品を扱い、２０１６年６月期にはおよそ２億６９００万円の売り上げがありました。

■破産の理由は

しかし、採算性に乏しく、在庫や出店費用負担が重く、２０１６年６月期において債務超過に。その後は出店していた商業施設の閉店などで店舗数が減少しました。

さらに、アクセサリー業界は流行の移り変わりが激しい上、人気ブランドの入れ替えも頻繁であることから、安定した業績の維持が難しくなり、売り上げは低迷していました。

２０２５年９月期の売り上げは７９００万円にとどまり、赤字を計上。今期に入っても業況の改善が進まず、事業の継続を断念したということです。

事後処理は弁護士に一任されています。負債は２０２５年９月期末時点でおよそ１億４０００万円とみられていますが、変動している可能性があるということです。