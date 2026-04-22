外を眺める猫ちゃんの後ろ姿…。ある「家族」との交流が反響を呼んでいます。話題の投稿は35万回以上表示され、2万3000件以上の「いいね」が寄せられています。

【写真：外を眺めて固まるネコ→視線の先にいたのは……まさかの『動物』との対面】

視線の先にいたのは…？

Xアカウント「きなこ@針村」に投稿されたのは、窓際で釘付けになっている猫ちゃんの姿です。

窓際に座ってじーっと外を見ている子猫の「まちゅ」ちゃん。見ている先にいたのは、鶏の「たま子」ちゃんでした。たま子ちゃんもまちゅちゃんを、じっと見つめ返していたといいます。

飼い主さんによると、これが初めてお互いを認識した瞬間だったそうです。

投稿者さんのおうちには猫や鶏以外にもたくさんの動物がいるのだそう。まちゅちゃんは、幼い頃から他の動物たちと接しているので、仲良く過ごしているようです。

先輩猫にも可愛がられているといいます。たま子ちゃんとも、これからどんな絆を深めていくのか楽しみですね。

不思議な距離感に、多くのユーザーがほっこり

見つめ合うまちゅちゃんとたま子ちゃんを見たXユーザーたちからは「平和なポストに癒されます」「お互いに誰だろう？」といった声が寄せられていました。

Xアカウント「きなこ@針村」では、投稿者さんのおうちで暮らす動物たちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「きなこ@針村」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。