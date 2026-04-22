猫の食器をキレイにする方法4つと洗うときのコツ

食事の食べ残しや唾液が食器に付いたまま放置すると、細菌やカビがどんどん増えてしまい、消化不良や顎ニキビの原因となることがあります。

ここで紹介する方法で食器をキレイにしてあげましょう。

1.中性洗剤で洗う

食事が終わったら、猫の食器は中性洗剤を使って丁寧に洗いましょう。

食べ残しや唾液には細菌が含まれているので、放置していると細菌やカビが繁殖し、消化不良や顎ニキビを引き起こす原因となります。与えているフードの油分が多い場合、洗剤を使用しないとキレイに落ちないことがあります。

コツとしては、いきなり洗剤をつけるのではなく、ぬるま湯で軽く予洗いしてから洗うと汚れが落ちやすくなります。縁や底など汚れが溜まりやすい部分は意識してこすり、こびりついているときは、しばらくお湯に浸けてから洗うと無理なくきれいにできます。

スポンジは人間用と猫用に分けて、双方がくっつかないよう別々に保管することも大切です。

2.洗剤を完全にすすぐ

洗剤で洗った後は、ぬるま湯を使ってしっかりすすぎ、洗剤成分を完全に落とすことが重要です。

洗剤が残っていると、猫が口にした際に体調不良の原因になる可能性があります。乾いてしまうと洗剤の存在がわからなくなってしまいますが、これらの害は蓄積していくため、洗うときに完全に洗剤を落としておく必要があります。

目で見えなくなっていても、少し多めにすすぐようにしましょう。食器の形状によっては、縁などに残りやすい場合があります。また、洗ったときのスポンジから洗剤が流れないように、素手でまんべんなくこすって、すすぐようにしましょう。

最後に軽く水を流しかけるだけでなく、全体に水を回すようにすると均一にすすげます。

3.しっかりと乾燥させる

洗った後の食器は水気をしっかり切り、十分に乾燥させてください。水分が残ったままにしていると、次に入れたフードに細菌やカビが繁殖しやすく、せっかく洗っても不衛生な状態に戻ってしまいます。

自然乾燥だけに頼らず、清潔なふきんやキッチンペーパーで水分を軽く拭き取ってから乾かすのがポイントです。

その際に、ふきんの上などに置きっぱなしにすると湿気がこもるので、水切りラックを使用するのもおすすめ。100均のお店でも購入できる水切りラックは、比較的小さめなので猫用の食器を乾かすのにピッタリです。

4.定期的に消毒をする

食器は定期的に消毒を行い、細菌の増殖を抑えるようにしましょう。アルコールや次亜塩素酸系の薬剤を使わず、熱湯で殺菌するのがおすすめです。

陶器やステンレス製の食器なら、1～2日おきに、可能なら毎日、熱湯を回しかけるだけでも十分に除菌効果があります。もし汚れや菌が気になるときは、80℃以上の熱湯に数分間浸ける方法は除菌効果が高いですが、食器の耐熱温度を必ず確認してください。また、作業中の火傷や、急激な温度変化による陶器の割れ（ヒートショック）には十分に注意しましょう。

プラスチック製の食器は熱湯を使えませんが、硬化樹脂製の食器では可能な場合があります。製品の底面や取扱説明書に書かれている「耐熱温度」を確認してください。

また、殺菌するときには、スポンジも一緒に忘れずに除菌や交換を行うとベストです。

猫の食器に合った洗剤の選び方

「中性洗剤というけど、人間のもので大丈夫？」「猫の安全のためには何を使ったらいいの？」と考える人もいるでしょう。猫の食器を洗う洗剤選びは、猫の健康に直結するためとても大切です。

結論からいうと、いま使っている人間用の洗剤でも大丈夫です。

ただし、高い洗浄力や除菌力を謳った濃縮タイプの洗剤は、フードの油分や猫の唾液によるぬめりを落とすのに非常に効果的です。一方で、成分が強力な分、万が一すすぎが不十分だった場合の猫への悪影響も比例して大きくなるリスクがあります。

比較的安全な洗剤は、「純せっけん系の洗剤」か「猫用洗剤」がよいでしょう。無添加・植物由来成分の食器用洗剤が最も安心です。

また、どうしても洗剤を使うことに抵抗がある場合には、重曹＋すすぎ＋熱湯消毒といった組み合わせで食器の洗浄をするのもよいでしょう。

重曹は、安全性が高く、猫の食器特有のぬめりや油汚れを落とすのにとても有効です。ただし、重曹もすすぎが不十分だと刺激になるため、洗剤同様、しっかりすすぐことが大切です。

まとめ

ドライフードをメインであげている家庭では、食器の汚れが目に見えにくく、洗っていてもキレイになっているのかがわかりにくいことがあります。もしかしたら、ブラッシングやトイレ掃除は意識しやすい一方で、食器に関しては、つい「まあいいか」と数回使いまわしてしまう人もいるかもしれません。

実際に猫が「このお皿、汚いよ」と言うことはありませんが、猫の食事には油脂が含まれていることや猫の唾液が直接つくことから、できれば一度でも使ったらキレイに洗ってあげたいもの。

今回紹介した方法は、食器洗いの基本であり王道です。日中、自動給餌器などを利用している家庭でも、一日に1～2回はキレイに洗ってあげてください。愛猫には、いつも清潔な食器でおいしくごはんを食べてもらいましょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)