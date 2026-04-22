今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とあるご家族の日常。ママさんが遅番から帰ってきたとき、目にした光景とは…。投稿はThreadsにて、13万回以上表示。いいね数は5000件を超えていました。

【写真：『寝室』を見たら、パパのそばで『子供と猫』が……遅番から帰ってきたママが見た光景】

ママが遅番から帰ってきて見た光景

今回、Threadsに投稿したのは「よね」さん。

その日、ママさんは遅番のお仕事から帰宅されたとのこと。きっと、疲れてくたくたな状態だったはずです。そんなママさんが帰宅して寝室で目撃したのは、パパさんの上に乗って眠っているお子さんとおててないないでくつろいでいた猫ちゃん。どうやら、パパさんは可愛い子たちに完全に動きを抑えられていたみたいです。パパさん、大人気ですね。寄り添っている猫ちゃんも、どこか幸せそうです。

こんなに仲良しで微笑ましい光景を目にしたら、きっと遅番の疲れも吹き飛んでいったことでしょう。

微笑ましい家族の様子に癒された方が続出

パパさん大好きなお子さんと猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「猫も当たり前にくつろいでるの尊すぎる」「パパ大人気」「幸せそう」などの声が多く寄せられていました。今回の投稿を目にして、心が和んだ方も多いはずです。

もしかすると、今日もパパさんはお子さん、猫ちゃんと一緒に仲良くお昼寝しているのかもしれませんね。とっても仲良しなご家族の微笑ましい日常でした。

写真・動画提供：Threadsアカウント「よね」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。