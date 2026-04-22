ダンスアンドボーカルグループ「ＥＸＩＬＥ」が２２日、約３年４か月ぶりの東京ドーム公演を行った。グループの礎を築いたオリジナルメンバーのＭＡＴＳＵ、ＵＳＡ、ＭＡＫＩＤＡＩがスペシャルメンバーとして出演。アンコールでは、ロックバンド「Ｂ’ｚ」の松本孝弘もサプライズで登場し、２日間で８万人のファンを熱狂させた。

センターステージからゆっくり登場した１１人は、満員に埋まった会場を見渡し、喜びをかみしめていた。「Ｒｅａｓｏｎ―Ｐｌａｎｅｔ Ｅａｒｔｈ Ｖｅｒ．―」で、ＡＴＳＵＳＨＩが優しい歌声で歌い出すと、登場を待ち焦がれていた会場からは大歓声。２曲目の名曲「Ｃｈｏｏ Ｃｈｏｏ ＴＲＡＩＮ」では、ＴＡＫＡＨＩＲＯが「東京ドーム元気ですか。最高に盛り上がっていきましょう！」シャウト。ファンと一体となり、オープニングから会場の熱をＭＡＸに持っていった。

今年は所属事務所「ＬＤＨ」にとって６年に一度の祭典「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」。特別な年、メモリアルな公演を花を添えるスペシャルメンバーも参加した。ＳＨＯＫＩＣＨＩの「今夜またＥＸＩＬＥの歴史が動き出そうとしています。準備はいいか？」との呼び込みで、ＭＡＴＳＵ、ＵＳＡ、ＭＡＫＩＤＡＩが約３年４か月ぶりにライブに登場。ブランクを感じさせない圧巻のパフォーマンスで会場の雰囲気を一気に掌握した。ＵＳＡは「実家のよう。ファンの皆さんがすごく温かく、僕たちを迎えてくれたことが本当に感動した」とファンへ頭を下げた。

これだけでは終わらない。アンコールでは、最新曲「２４ｋａｒａｔｓ ＧＯＬＤ ＬＥＧＡＣＹ ｆｅａｔ．松本孝弘」でコラボした松本がサプライズ出演。この日一番の歓声が上がる中、圧倒的なギタープレーに呼応するかのように、メンバーのパフォーマンスも熱を帯びた。３時間２０分で至極の全３１曲を届け、ＡＫＩＲＡは「久々にお祭り感、サプライズ感をお届けできて何よりです」と笑みを浮かべた。

９月に迎えるグループ２５周年の節目に合わせ、１１月の埼玉・ベルーナドーム（１４日、１５日）、１２月には大阪・京セラドーム大阪（５日、６日）での記念ライブの開催も発表。スペシャルメンバーの３人も継続出演する。ＭＡＴＳＵは「もっともっと楽しんでいただけるようなパフォーマンスを届けたい。俺はＥＸＩＬＥが好きだ！」。ＳＨＯＫＩＣＨＩも「みんなの愛、声援は僕らにとって必要不可欠です。みんなに感謝をしています。年末も最高のライブを仲間たちと作ります」と宣言した。時代が移ろうとも、脈々と受け継がれるＥＸＩＬＥ魂は不変。最高のエンターテインメントを届ける旅はまだまだ終わらない。（古本 楓）