国際バスケットボール連盟（ＦＩＢＡ）は２２日、２０３０年の女子Ｗ杯の開催地が東京に決まったと発表した。大会期間は２０３０年１１月２６日から１２月８日。女子Ｗ杯は１９５３年に始まり、今年のドイツ大会が２０回目となり、日本での開催は初となる。３０年は日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）創立１００周年に当たり、昨年１月に当時の三屋裕子会長が女子Ｗ杯招致に意欲を見せていた。また、３１年の男子Ｗ杯はフランスで開催されることも決定した。

ＪＢＡの島田慎二会長はリリースを通じ「ＪＢＡにとって１００周年を迎える節目の２０３０年に、女子ワールドカップを日本に招致する事が決まり大きな喜びと共に責任も感じています。世界中のファンとともに満員のアリーナで熱狂を生み出し、女子バスケットボールを新たなステージへ進化させることで、未来の世代へバトンをつないでいくことが私たちの想いです。日本開催決定がゴールではなく、新たなスタート地点として捉え日本バスケットボール界を更に盛り上げていくための挑戦を続けてまいります」とコメントした。