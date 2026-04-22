２００６年に放送されたＴＢＳ系愛の劇場「病院へ行こう！」で主演を務め、現在は短大に通っている六車奈々（５２）。実習に励む様子をアップした。

２２日までに自身のインスタグラムを更新し、「今日は応用栄養学実習。ミルクを実際に調乳して比較しました」と、赤ちゃん用のミルクについて勉強。「いやはや、こんなに違いがあるなんて！！娘の時は混合だったこともあり、成分以外意識したことはありませんでした」と自身の経験も思い出しながら「実際に飲み比べて、それぞれの特徴を調べてみると、各メーカーさんそれぞれに特徴があって、訴求ポイントも違って面白い」と新たな発見を楽しんだ。

栄養士を目指すうえで大切な実習だそうで「保育の現場に出た時には、子育ての経験がなくても栄養士として調乳することになるので、とても大切な実習だと感じました」とつづった。

飲み比べをする姿をアップ。「実習が終わって昼ごはんの時に全然お腹が空かず、『なんで今日はお腹空かないんだろう？』と思っていたら、友達に『奈々ちゃん、ミルクいっぱい飲んだんじゃない？』と言われて、『それだー！』と」。ミルクでお腹いっぱいに。「今のミルクは美味しいわ。おかげで飲みすぎていたようです」と泣き笑いの絵文字をつけ、「＃５２歳女子大生 ＃社会人学生 ＃栄養士の卵 ＃応用栄養学実習」とハッシュタグをつけた。

フォロワーからは「奈々さん、可愛いです」「実習中の学生さんですね〜！頑張って下さいね！」などの声が寄せられた。

六車はタレントや女優として活躍。プライベートでは２０１４年に結婚し、１５年９月に第１子女児を出産した。２５年４月に短大「愛国学園」に入学したことを報告。美容や栄養を勉強するために進学したと説明している。