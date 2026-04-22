EXILEが22日、東京ドームで約3年4カ月ぶりとなる東京ドーム公演「EXILE LIVE 2026“THE REASON”〜PERFECT YEAR Special〜」を開催した。「Choo Choo TRAIN」「道」「Rising Sun」など代表曲を中心に全31曲を披露し、4万人を熱狂させた。

豪華コラボも実現した。アンコール1曲目の最新曲「24karats GOLD LEGACY feat．松本孝弘」では、B’zの松本孝弘がサプライズ登場。EXILEメンバーとともに姿を現すと、東京ドームは総立ちとなった。ステージでは重厚で繊細なサウンドを響かせ、会場を熱狂させた。

ATSUSHI（45）は「松本さんの唯一無二のギターに自分の声が乗っているのは不思議な気分で、エキサイティングだった」と、ステージでの共演を喜んだ。これまでに「GLAY×EXILE」や「OKAXILE」などさまざまなコラボを行い、AKIRA（44）も「いつの時代でも、コラボをすると普段とは違う無双状態に入る。松本さんからすごくエネルギーをもらって、普段のステージにはない戦闘モードに入れたので楽しかった」と語った。【野見山拓樹】