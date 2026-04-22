EXILEが22日、東京ドームで約3年4カ月ぶりとなる東京ドーム公演「EXILE LIVE 2026“THE REASON”〜PERFECT YEAR Special〜」を開催した。「Choo Choo TRAIN」「道」「Rising Sun」など代表曲を中心に全31曲を披露し、4万人を熱狂させた。

同公演には、結成時からのオリジナルメンバーで、15年限りでEXILEのパフォーマーを引退したMATSU（50）USA（49）MAKIDAI（50）がスペシャルメンバーとして出演。「RED PHOENIX」とファンからの大歓声を浴びながら登場すると、「24WORLD」「BE THE ONE」を続けてパフォーマンスし、会場を沸かせた。

EXILEのライブに3人が立つのは、22年の東京ドーム公演以来。MATSUは「（引退した）10年前と変わらないと思ってもらえるように、体もメンタルも作ってきた」と、出演決定から短期間で調整した。「体作りがマジで大変だった。食事制限で脂質と糖質は控えましたし、リハーサルを始めた時に手先に血が通っていないような違和感があって、リハーサルをしながら少しずつ血が通っていく感覚をつかんだ」と振り返った。

さらに「大好きなお酒をやめています」と3人で禁酒して臨んだといい、「今日ぐらいは1杯2杯ぐらい（飲みたい）」と笑わせつつ、「決め事を作って、節制しました」と語った。

経験豊富な3人のパフォーマンスに、AKIRA（44）は「お三方が入ると空気が明るくなって、奮い立たせられる。やっぱりレジェンドだし、若い子たちも食いついて見ている」。ATSUSHI（45）も「（メンバーの）世界が『世界中見ても50歳であそこまで激しく踊れてダンスがうまい人はいない』って言っていました」と明かした。さらにAKIRAは「世界は今ステージドリンクがコカ・コーラで、本番30分前にカップラーメン食べているんですよ。そんな世界の40代楽しみですね」と話し、笑いを誘っていた。【野見山拓樹】