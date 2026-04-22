TOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送中のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』の第2話「幼なじみは料理する」の先行カットとあらすじが公開された。

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本作は、小学館『サンデーうぇぶり』にて連載中の堂本裕貴による同名コミックをアニメ化するラブコメディ。

同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。近すぎて遠すぎる優希也とみく。2人をつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。両片想いを卒業するための、ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる。

高校生活が始まり、持ち前の明るさで早くもクラスに馴染んだみく。対照的に、優希也は立ち位置に悩み、すでに“ぼっち”気味。そんな優希也に、みくはいつも通り軽口を叩くが、みくの友人たちが優希也に興味を示し、思いがけず距離を縮めていく。その様子を目にしたみくは、理由のわからないモヤモヤを抱え始め……。

公開された先行カットでは、お弁当を食べる優希也とみくの様子などが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）