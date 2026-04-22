◇プロ野球パ・リーグ 西武3-1ソフトバンク(22日、ベルーナドーム)

郄橋光成投手の完投で西武が3連勝を飾りました。

初回にソロホームランで1点を失った郄橋投手ですが2回に古賀悠斗選手の犠牲フライ、さらに西川愛也選手のタイムリーで逆転します。

郄橋投手は3回、2本のヒットとフォアボールで2アウト満塁のピンチを背負いますが、4番・柳田悠岐選手はフォークで空振り三振を奪いマウンドで気合の雄たけび。無失点で切り抜けます。

その後、調子を上げた郄橋投手は4回以降ランナーを許さず。9回は圧巻の3者連続三振で9回126球、8奪三振、1失点で自身約3年ぶりの完投勝利をあげました。

勝利後、郄橋投手は「うれしいです。最後まで投げきりたかったので、ファンの皆さんに後押しをしてもらって投げ切れたので良かったです」と喜びのコメントをしました。

9回の3者連続三振については「ちょっとできすぎですね。でもやっぱり三振は最高ですね」と振り返りました。

3回の満塁のピンチで柳田選手を抑え、ガッツポーズを披露した場面については「ちょっとゾーンに入ってたので分からないです。あとで見返します」と笑顔を見せました。