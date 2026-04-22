「しらさぎ賞・Ｓ３」（２２日、浦和）

２番手から抜け出した４番人気の７歳牝馬ツーシャドーが昨年２着の雪辱を果たし、２４年に続いてのＶ。牝馬限定となった０７年以降、史上初のレース２回目の制覇。「第３０回スパーキングレディーカップ・Ｊｐｎ３」（７月８日・川崎）、「第９回プラチナカップ・Ｓ３」（５月２７日・浦和）への優先出走権もゲットした。２着に２番人気のアンジュフィールド、３着に７番人気のオメガシンフォニーが入った。１番人気のホーリーグレイルは好位から直線で伸びを欠いて４着に敗れた。

幻の“引退レース”となった。２番手から力強く抜け出したツーシャドーが、アンジュフィールドの猛追を封じ込めて１着。年長馬の意地を見せた。鞍上の和田譲とともに、２４年以来２年ぶり２度目の制覇を果たした。

久々の騎乗となった和田譲は「非常にうれしかったですね」と笑顔。先週のブリリアントカップに続き、２週連続で重賞Ｖと絶好調。「性格は素直で、ダートもゲートセンスも良くて。スタートが良かったので先行しようとしたが、外の馬が速かったので控える感じに。直線は勝負根性があるので（抜かせなかった）。本当に素晴らしい馬」と相棒をたたえた。

２年ぶりの勝ち星だけに、小澤宏師も「本当にうれしいですね」と満面の笑み。「年齢を重ねて正直引退かなと、『きょうで最後か…』と馬をなでていたんですよ。それが、ここでこんな競馬をするのか（笑）」と同レースで引退する意向だったことを撤回し、現役続行を宣言した。次走は優先出走権を得たプラチナカップを視野に調整予定。得意の地元コースで７歳牝馬が再び底力を見せつける。